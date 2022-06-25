استعداداً للحج.. "النقل" تنهي الصيانة والسلامة على طريق الهجرة السريع

وتهدف هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة إلى رفع مستوى الخدمات على الطرق، ورفع مستوى سلامة وصيانة الطرق والإنارة والطرق الترابية، والتنسيق مع الجهات المشتركة فيما يتعلق بالمهام المشتركة، ومساندة الدفاع المدني وتطبيق خطة الطوارئ، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محوراً رئيساً ومهماً في برامج رؤية المملكة 2030.