استعدادًا للحج.. صيانة معدات الوقاية البيئية بالمسجد الحرام

وقال مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن بن بركات السويهري: تهدف أعمال الصيانة إلى التأكد من جاهزية كافة روبوتات التعقيم وأجهزة البايوكير والمعقمات الإلكترونية ومضخات التعقيم الموزعة في أرجاء المسجد الحرام؛ للتأكد من جاهزيتها وضمان جودة أعمال كل الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة بمنظومة التعقيم البالغ عددها أكثر من (1250) معدة وأداة، والتأكد من توفر جميع المواد الخاصة بمنظومة التعقيم الآلي؛ وذلك سعيًا من الإدارة على توفير بيئة آمنة وخالية من الأوبئة تضمن سلامة ضيوف الرحمن.