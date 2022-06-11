استعدادًا للحج.. صيانة معدات الوقاية البيئية بالمسجد الحرام

حرصت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية -ممثلة في الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام- على تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لكل المعدات والأدوات الخاصة بمنظومة التعقيم بالمسجد الحرام.
وجاءت هذه الجهود للتأكد من جاهزيتها لمزاولة أعمالها في المسجد الحرام خلال موسم الحج.
وقال مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن بن بركات السويهري: تهدف أعمال الصيانة إلى التأكد من جاهزية كافة روبوتات التعقيم وأجهزة البايوكير والمعقمات الإلكترونية ومضخات التعقيم الموزعة في أرجاء المسجد الحرام؛ للتأكد من جاهزيتها وضمان جودة أعمال كل الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة بمنظومة التعقيم البالغ عددها أكثر من (1250) معدة وأداة، والتأكد من توفر جميع المواد الخاصة بمنظومة التعقيم الآلي؛ وذلك سعيًا من الإدارة على توفير بيئة آمنة وخالية من الأوبئة تضمن سلامة ضيوف الرحمن.
وأضاف "السويهري": يمارس منسوبو قسم الدعم الفني أعمالهم على مدار العام وفق خطط منهجية وجدولة مسبقة لكافة مخرجات الأعمال والخدمات؛ بما يسهم إيجابًا في تكامل منظومة التعقيم التي وفّرتها الرئاسة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وهناك فريق مختص متواجد على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأشار إلى هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.