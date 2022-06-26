استعدادًا لموسم الحج.. إزالة حظائر ومسالخ عشوائية بمكة

وأسفرت الحملات عن رصد وإزالة ما يقارب (115) من حظائر الأغنام العشوائية والمقامة بشكل غير نظامي، وتشكل خطرًا على الإصحاح البيئي، وتم على الفور -وبالتنسيق مع الجهات الأمنية- إزالة جميع الإحداثيات بالمواقع المرصودة، وإزالة جميع الحظائر العشوائية والصنادق والشبوك المقامة بطرق غير نظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.