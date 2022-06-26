استعدادًا لموسم الحج.. إزالة حظائر ومسالخ عشوائية بمكة

واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية المكثفة على الإحداثيات العشوائية؛ لإزالة كافة أشكال التعدي على الطرق، وفي الأراضي المفتوحة وداخل الأحياء؛ لا سيما التي تتعلق منها بنشاط بيع المواشي بطرق غير نظامية، والتي تتزايد قبيل موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.
وضمن جهودها في مكافحة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، قامت الأمانة بمتابعة ورصد تلك المواقع من خلال تكثيف أعمال الرقابة الميدانية بالبلديات الفرعية؛ للمحافظة على الإصحاح البيئي، وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، في مختلف نواحي مكة المكرمة.
وفي هذا الإطار قامت بلديتا الحديبية والمعابدة الفرعيتين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومساندة الجهات الأمنية، بحملات ميدانية مكثفة ضمن نطاقها على الإحداثيات والحظائر العشوائية المخالفة للأنظمة.
وأسفرت الحملات عن رصد وإزالة ما يقارب (115) من حظائر الأغنام العشوائية والمقامة بشكل غير نظامي، وتشكل خطرًا على الإصحاح البيئي، وتم على الفور -وبالتنسيق مع الجهات الأمنية- إزالة جميع الإحداثيات بالمواقع المرصودة، وإزالة جميع الحظائر العشوائية والصنادق والشبوك المقامة بطرق غير نظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
وقامت الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية المعابدة الفرعية برصد وضبط (3) مسالخ عشوائية تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، خلال الجولات الميدانية المكثفة التي نفّذتها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، وتم إغلاق المواقع وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفي ذات السياق واصلت بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المصانع والمستودعات، ضمن نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات البلدية؛ حيث أغلقت الفِرَق الرقابية (4) مواقع مخالفة وغير مرخص لها بمزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة مواصلة الجهود في التصدي لكل الظواهر السلبية، واستمرار الحملات الميدانية بجميع أحياء العاصمة المقدسة؛ للقضاء على أي مخالفات، وتعزيز الإصحاح البيئي، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.