استعدادًا لموسم الحج.. "كدانة" تطلق مركز الخدمات الشامل "تسليم"

ويهدف المركز لمراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات وفق عشر خطوات تبدأ من تخصيص المخيمات وتسليمها، ثم اختيار مكتب التصميم الهندسي، ومراجعة وتدقيق التصاميم، وإعداد التصاميم للإضافات المطلوبة، ومن ثم اختيار الاستشاري والمقاول، لتأتي بعدها خطوة إصدار رخصة التنفيذ، تليها تنفيذ أعمال التصميم والتعديلات المطلوبة، والمراقبة الميدانية ومتابعة الملاحظات، وانتهاء بإصدار الرخصة التشغيلية، وضبط جودة أعمال التنفيذ للتمديدات الكهربائية والربط بمحولات الشبكة الكهربائية بمشعريْ منى وعرفات.