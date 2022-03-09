استعدادًا لموسم رمضان.. شؤون الحرمين تستحدث مركزاً للتوعية الرقمية بتوسعة الملك فهد

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ناصر حمزي أن الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام حريصة على أن تكون الخدمات المقدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من القاصدين، حيث استحدثت مركزًا للتوعية الرقمية في توسعة الملك فهد بجوار سلم (٦٤) المؤدي إلى صحن المطاف، يتوفر به جهاز لوحي محمول يحوي إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية بعدة لغات، وتوزيع عدد من الكُتيبات التوجيهية والإرشادية على المعتمرين وبعدة لغات عالمية من أهمها: الإنجليزية، والأوردية، والمليبارية، والهوساوية، والفرنسية، والبنغالية، والإندونيسية، والروسية، تهتم بأحكام صفة الصلاة وبعض الأحكام الفقهية والمسائل العقدية.