استعدادًا لموسم رمضان.. شؤون الحرمين تستحدث مركزاً للتوعية الرقمية بتوسعة الملك فهد

استحدثت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام موقعًا لمركز التوعية الرقمية داخل المسجد الحرام، وذلك ضمن جهودها استعدادًا لموسم رمضان المبارك.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ناصر حمزي أن الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام حريصة على أن تكون الخدمات المقدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من القاصدين، حيث استحدثت مركزًا للتوعية الرقمية في توسعة الملك فهد بجوار سلم (٦٤) المؤدي إلى صحن المطاف، يتوفر به جهاز لوحي محمول يحوي إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية بعدة لغات، وتوزيع عدد من الكُتيبات التوجيهية والإرشادية على المعتمرين وبعدة لغات عالمية من أهمها: الإنجليزية، والأوردية، والمليبارية، والهوساوية، والفرنسية، والبنغالية، والإندونيسية، والروسية، تهتم بأحكام صفة الصلاة وبعض الأحكام الفقهية والمسائل العقدية.
وأكد أن الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام تخطو خطوات مقننة ومجدولة؛ لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإثرائهم ثقافيًا ومعرفيًا خلال موسم رمضان المبارك لعام 1443هـ، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الخدمات تأتي بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لبذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.