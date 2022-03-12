"استعدوا لموجة باردة عنيفة تقترب درجاتها من الصفر المئوي".. "الأرصاد" تنبّه

وتابع، في مداخلة على قناة الإخبارية، أن الكتلة الهوائية الباردة أسهمت في انخفاض درجات الحرارة، وقد يستمر الانخفاض حتى الإثنين المقبل بين 1 إلى 6 مئوية بكل من: تبوك وحائل والأطراف الشمالية حتى منطقة القصيم.