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استعراض للأعمال.. شاهد المفتي ونائبه يستقبلان نائب "الإسلامية"

قدوم للسلام ولقاء مكتبي بالرياض لمناقشة العلاقات وما يرتبط بها
استعراض للأعمال.. شاهد المفتي ونائبه يستقبلان نائب "الإسلامية"
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استقبل سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، نائب وزير الشؤون الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الذي قَدِمَ للسلام على سماحته واستعرض أعمال الوزارة وما تقوم به، كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأعمال ذات العلاقة.

كما استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام، فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه، نائبَ وزير الشؤون الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء "بن سعيد" الذي قَدِم للسلام عليه.

الرياض
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
سماحة المفتي العام

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