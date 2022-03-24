استعراض للأعمال.. شاهد المفتي ونائبه يستقبلان نائب "الإسلامية"

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، نائب وزير الشؤون الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الذي قَدِمَ للسلام على سماحته واستعرض أعمال الوزارة وما تقوم به، كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأعمال ذات العلاقة.