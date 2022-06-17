استعرضا أوجه العلاقات.. الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية

ونقل الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله الرئيس الموريتاني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.