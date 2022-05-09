استقرار أسعار العقارات في الرياض خلال شهر مارس 2022

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "سبق" حول الصفقات العقارية التي شهدتها مدينة الرياض خلال شهر مارس الماضي، إلى صفقات عقارية تصل إلى 5604 صفقة عقارية ما بين شراء الأراضي والشقق والفلل السكنية خلال شهر واحد؛ بحيث بلغت متوسط الأسعار للأراضي (2049 ريال للمتر) بنسبة انخفاض (2%) عن شهر فبراير 2022م، وبلغت متوسط أسعار الشقق ( 4739 ريال للمتر) بنسبة ارتفاع (3%) مقارنة بشهر فبراير 2022م، وأسعار الفلل السكنية (4871 ريال للمتر) بنسبة انخفاض (4%) مقارنة بشهر فبراير 2022م.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ متوسط سعر المتر الواحد للأراضي الواقعة وسط المدينة 3300 ريال بنسبة ارتفاع (6.45%) مقارنة بشهر فبراير 2022م، بينما سجّل متوسط سعر المتر شرق الرياض نحو 2177 ريال بنسبة انخفاض (6%) مقارنة بشهر فبراير 2022م، وانخفض إلى 2040 ريال في غرب العاصمة بنسبة انخفاض (0.34%) مقارنة بشهر فبراير 2022م و 1200ريال لمتوسط سعر المتر جنوب العاصمة بنسبة ارتفاع (15.61%) مقارنة بشهر فبراير 2022م، فيما شَهِد شمال مدينة الرياض انخفاضاً نسبياً عند متوسط 4 آلاف ريال بنسبة انخفاض (3%) مقارنة بشهر فبراير 2022م.
وتوزعت عمليات بيع الأراضي في مدينة الرياض، وكان العدد الأكبر جنوب الرياض بأكثر من 857 صفقة بمتوسط بنسبة ارتفاع (28.49%) مقارنة بشهر فبراير 2022م ، وسجّل حي الدار البيضاء 20% من صفقات الأراضي خلال شهر مارس الماضي و31% من الصفقات كانت في الأحياء "بدر" و"العزيزية" و"طيبة" 30% من عدد صفقات الأراضي.
وجاءت الأراضي في شرق الرياض ثانياً بنحو 512 صفقة بنسبة ارتفاع (1.80%) مقارنة بشهر فبراير 2022م، فيما تركزت نسبة 44% من صفقات الأراضي في شرق مدينة الرياض في حي الرمال ، 20% في حي الجنادرية ، والأحياء "أشبيلية" و"البيان" مشكلاً 12% من إجمالي صفقات الأراضي المُباعة شرق مدينة الرياض.
وسجّل غرب مدينة الرياض ما يزيد عن 407 صفقة للأراضي السكنية بنسبة ارتفاع (19.35%) مقارنة بشهر فبراير 2022م، وانخفاض 31% بالمقارنة بمارس 2021، وكانت النسبة الأكبر من الصفقات في "ضاحية النمار" بنسبة 35% ونسبة 33% من الصفقات في حي نمار،نسبة 9% من الصفقات في حي المهدية.
وفي شمال الرياض، بلغ عدد صفقات الأراضي السكنية خلال شهر مارس الماضي 375 صفقة ، مسجلاً انخفاض سنوي 30% ونحو12.50% نزول في أعداد الصفقات مقارنةً بفبراير 2022، وسجّل حي النرجس 45% من صفقات الأراضي شمال العاصمة، ونحو 20% من الصفقات نُفذت في حي العارض ، ونحو 8% من الصفقات في حي الملقا.
وأظهرت البيانات الصفقات الأراضي المنفذة في منطقة وسط الرياض والبالغ عددها 344 صفقة، بزيادة 9% عن شهر مارس 2021، كانت في حي العريجاء بنسبة 12% من عدد الصفقات وحي السويدي بنسبة 12% من عدد الصفقات وحي الربوة 12% من عدد صفقات الأراضي وحي الصفاء بواقع 11% من عدد الصفقات.
وعلى صعيد صفقات الشقق السكنية، سجّلت الأحياء السكنية شمال مدينة الرياض العدد الأعلى بواقع 432 صفقة بنسبة ارتفاع (125%) مقارنة بشهر فبراير 2022م ثم أحياء شرق الرياض بنحو 312 صفقة عقارية بنسبة ارتفاع (13.50%) مقارنة بشهر فبراير 2022م و294 صفقة غرب الرياض بنسبة ارتفاع (105.59%) مقارنة بشهر فبراير 2022م ثم أحياء وسط وجنوب الرياض (111 صفقة و110 صفقة على التوالي) بنسبة ارتفاع (101.82%) و (13.40%) مقارنة بشهر فبراير 2022م على التوالي.
وسجلت أعداد الصفقات العقارية لشراء الفلل السكنية في مدينة الرياض ارتفاعاً ملحوظاً بمتوسط 43% مقارنة بشهر فبراير الماضي، فيما انخفضت أسعار الفلل السكنية في الرياض بما يتجاوز 4% مقارنة بشهر فبراير 2022، وتجاوزت أعداد الفلل في الأحياء السكنية جنوب الرياض عدد 417 صفقة بنسبة ارتفاع (21.22%) مقارنة بشهر فبراير 2022م بينما سجلت أقل عدد صفقات وسط الرياض بواقع 59 صفقة بنسبة انخفاض (36.56%) مقارنة بشهر فبراير 2022م وسجلت الصفقات بالأحياء السكنية غرب الرياض 332 صفقة بنسبة ارتفاع (26.72%) مقارنة بشهر فبراير 2022م وشرق الرياض 323 صفقة بنسبة ارتفاع (82.50%) مقارنة بشهر فبراير 2022م وشمال الرياض 251 صفقة بنسبة ارتفاع (44%) مقارنة بشهر فبراير 2022م.