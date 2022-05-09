استقرار أسعار العقارات في الرياض خلال شهر مارس 2022

وفي شمال الرياض، بلغ عدد صفقات الأراضي السكنية خلال شهر مارس الماضي 375 صفقة ، مسجلاً انخفاض سنوي 30% ونحو12.50% نزول في أعداد الصفقات مقارنةً بفبراير 2022، وسجّل حي النرجس 45% من صفقات الأراضي شمال العاصمة، ونحو 20% من الصفقات نُفذت في حي العارض ، ونحو 8% من الصفقات في حي الملقا.