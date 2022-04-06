استقطاع 15 مترًا من أرض مطار بيشة لصالح توسعة طريق الملك سعود

صدرت موافقة الأمر السامي الكريم على استقطاع 15 مترًا من الأرض المُخصصة لمطار محافظة بيشة، لتكون لصالح محافظة بيشة، بما يخدم توسعة طريق الملك سعود مع تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين.
من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان أن هذا الاستقطاع جاء دعمًا لاستراتيجية تطوير المنطقة وفقًا للاحتياج التنموي ومنهج التطوير بالمحافظة من هذا الاستقطاع، وتوسعة طريق الملك سعود مع تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف "آل جلبان" أن الاستقطاع خُصص بمساحة 15 مترًا من أرض مطار المحافظة؛ لتكون ضمن خطط توسعة الطريق المُستهدف وتحقيق التنمية المتكاملة، وضمان التنسيق الفعال بين الجهات الإنمائية الفاعلة مع تنفيذ عالي الجودة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية وشبكة الطرق في المحافظة والمراكز التابعة لها بمعايير عالمية تعزز جودة الحياة والمعايير المُتبعة.