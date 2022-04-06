استقطاع 15 مترًا من أرض مطار بيشة لصالح توسعة طريق الملك سعود

من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان أن هذا الاستقطاع جاء دعمًا لاستراتيجية تطوير المنطقة وفقًا للاحتياج التنموي ومنهج التطوير بالمحافظة من هذا الاستقطاع، وتوسعة طريق الملك سعود مع تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين.