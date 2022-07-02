استقطب 6 ملايين زائر.. حراك موسم جدة وضع السعودية على خارطة السياحة العالمية

وأسهم موسم جدة الذي اختُتمت فعالياته اليوم في تحسين دخل الكثير من الشباب السعودي والأُسر، كما مكنهم من تحقيق عوائد مجزية للمتاجر والمطاعم ومحال الهدايا والألعاب ورواد الأعمال، وغيرها من القطاعات والأفراد الذين شاركوا في الموسم، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.