استكمال تدريب 120 جهة حكومية على تعزيز جودة المحتوى الرقمي

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من أجل ضمان توافر عناصر بناء الوجود الرقمي الفعال، بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية، هي: الجانب التقني وتحسين المحتوى على صفحات الموقع، والتحسين خارج الموقع الإلكتروني بين المواقع الإلكترونية كافة، واتباع ممارسات SEO الصحيحة، فضلاً عن تحقيق النمو في عدد الزيارات الفاعلة للمواقع الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى تطوير الكوادر الحكومية في مجال تحسين محركات البحث وجودة المحتوى.