استمراراً لتعزيز بيئة الاستثمار بالشرقية.. "أدير العقارية" تطرح "كنوز الظهران" في مزاد علني

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، متعب بن حمد آل سعد، على أهمية تلك الأرض الصناعية النموذجية، والفرص الاستثمارية العظيمة التي توفرها بفضل مميزاتها العديدة، وموقعها الفريد الذي يتميز بقربه من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومطار الملك فهد الدولي، إضافة إلى قربها من أرامكو السعودية، ومجموعة واسعة من الشركات المحلية والعالمية الكُبرى، علاوةً على تميز المنطقة المحيطة بالأرض بوجود شبكة حديثة ومتطورة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تسهل حركة النقل والتوصيل، ما يؤكد مكانتها الاقتصادية الكُبرى ويخلق المزيد من فرص الاستثمار الصناعي الواعدة.