استمرار أعمال الإصحاح البيئي في المشاعر.. استعدادًا لاستقبال الحجاج

وأضاف: شهدت أعمال المكافحة في المشاعر المقدسة رش أكثر من 120000 خيمة، وأكثر من "250" مقرًّا حكوميًّا ورش جميع مجمعات دورات المياه الموجودة في المشاعر المقدسة، إضافة إلى رش الصناديق الضاغطة البالغ عددها "1379" صندوقًا، ورشت منشأة الجمرات وطرق المشاة، والعمل في مناهل الصرف الصحي ومجاري تصريف السيول، بالإضافة إلى المواقع التي تحتوي على أشجار كثيفة والأودية المحيطة بالمشاعر ومتابعة ومعالجة جميع بؤر توالد الذباب والبعوض.