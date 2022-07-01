استمرار أعمال الإصحاح البيئي في المشاعر.. استعدادًا لاستقبال الحجاج

شكّلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق الميدانية الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات بالمشاعر المقدسة، ووزّعت الفرق لإجراء جميع أعمال المكافحة ورش المبيدات لتهيئتها وضمان جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث: هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الأمانة التشغيلية لموسم حج 1443هـ، وفي إطار الاستعداد لتهيئة المشاعر المقدسة قبل وصول الحجاج لها، والاطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطط الموضوعة.
وذكر أن أعمال مكافحة الحشرات قد انطلقت في المشاعر المقدسة منذ منتصف شهر شوال الماضي، ولا تزال الفرق تواصل أعمالها بكامل طاقاتها الآلية والبشرية لتجهيز منطقة المشاعر المقدسة وتهيئتها وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن.
وأفاد بأن الأمانة وزعت خلال هذه الأيام الفرق الميدانية الخاصة بأعمال مكافحة الحشرات في كامل نطاق المشاعر المقدسة والطرق المؤدية لها، وذلك للمحافظة على الأوضاع الصحية والتركيز على مكافحة نواقل الأمراض من خلال فرقها التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال الرصد والاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبقوى بشرية عاملة تتجاوز "700" فني وعامل مكافحة وأكثر من "600" من الأجهزة المطورة وسيارات الرش الفراغي والميكروجين وأجهزة الضبابات والرذاذ والأجهزة الإسطوانية.
وقال "باحارث": وزعت الفرق عددًا من المصائد منذ أوقات سابقة؛ حيث يتم خلال هذه الأيام الاعتماد على تلك المصائد في أماكن وجود الحجاج وخاصة المخيمات كوسيلة مكافحة بديلة خلال الموسم.
وأضاف: شهدت أعمال المكافحة في المشاعر المقدسة رش أكثر من 120000 خيمة، وأكثر من "250" مقرًّا حكوميًّا ورش جميع مجمعات دورات المياه الموجودة في المشاعر المقدسة، إضافة إلى رش الصناديق الضاغطة البالغ عددها "1379" صندوقًا، ورشت منشأة الجمرات وطرق المشاة، والعمل في مناهل الصرف الصحي ومجاري تصريف السيول، بالإضافة إلى المواقع التي تحتوي على أشجار كثيفة والأودية المحيطة بالمشاعر ومتابعة ومعالجة جميع بؤر توالد الذباب والبعوض.
وتقوم فرق الأمانة خلال وأثناء الموسم بتقييم الوضع والعودة إلى أعمال الاستكشاف والمكافحة، وإرسال العينات إلى مختبر الآفات الصحية التابع لأمانة العاصمة المقدسة لتحال وتصنف للحفاظ على الإصحاح البيئي في منطقة المشاعر المقدسة.