استمرار التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، حيث استمعت لجنة التحكيم اليوم الجمعة إلى 14 متسابقاً، و10 متسابقات، يمثلون مناطق جازان والباحة والشرقية، يتنافسون في أفرع المسابقة المختلفة.
الجدير بالذكر أن المسابقة انطلقت يوم أمس عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة، وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري، ويبلغ عدد المشاركين فيها 119 متسابقاً ومتسابقةً، يمثلون مختلف مناطق المملكة، وتبلغ قيمة جوائزها 3.126.000 ريال، حيث استمعت اللجنة إلى 26 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون منطقتي الرياض والقصيم.