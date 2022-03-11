استمرار التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم

الجدير بالذكر أن المسابقة انطلقت يوم أمس عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة، وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري، ويبلغ عدد المشاركين فيها 119 متسابقاً ومتسابقةً، يمثلون مختلف مناطق المملكة، وتبلغ قيمة جوائزها 3.126.000 ريال، حيث استمعت اللجنة إلى 26 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون منطقتي الرياض والقصيم.