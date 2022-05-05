استمرار الجولات التفتيشية لـ"تجارة نجران" على منافذ بيع مستلزمات عيد الفطر

تمت الحملات بإشراف ومتابعة مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي بن راجح آل سليمان الذي يتابع سير الجولات التفتيشية بشكل مستمر، مقدماً شكره لجميع مديري الفروع والمفتشين على الجهود التي يبذلونها لما فيه خدمة المواطن والمقيمين ومنع المتلاعبين بالأسعار وغيرها من الأمور التي قد تمس المستهلك .