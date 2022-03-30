استمرار الغموض حول مشاركة جماعة الحوثيين في المشاورات اليمنية بالرياض

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، قد قال في كلمة افتتاحية، إن المشاورات اليمنية "تمثل منصة لأبناء اليمن لتشخيص الواقع وفهم صعوباته واستقراء المستقبل وبلورة تحدياته واتخاذ خطوات عملية تنقل اليمن من الحرب وأهوالها إلى حالة السلم".