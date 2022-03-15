استمرار مناورات تمرين العلم الأحمر بمشاركة القوات الجوية السعودية في الولايات المتحدة

من جهته، أكد المقدم الطيار الركن محمد بن جميعة أنه بالرغم من التعقيدات في هذا النوع من التمارين إلا أن التنفيذ يتم كما هو مخطط له، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة لتحقيق الأهداف التدريبية ولإبراز القدرات والمهارات والجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية السعودية وتمثيلها خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية.