استمرار نشاط رياح "البوارح".. و"المسند" يتوقّع سحباً ممطرة هنا

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ تشكُّل سحب ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة اليوم.
وأضاف المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أن رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة نشطة في الشرقية وجنوبي العراق والكويت ومعظم حوض الخليج.
وفي رصد لقائمة أعلى 15 درجة حرارة سُجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على العالم حلت الأحساء والدمام في المرتبتين 11 و14.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة.