استمرار نشاط رياح "البوارح".. و"المسند" يتوقّع سحباً ممطرة هنا

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة.