استمطار السحب بين نظرية التخويف وطمأنة خبراء الطقس.. فكيف يتم؟

وقال " الشيخي ": أحياناً بعض أنواع السحاب لا يحتاج إلا إضافة "نويات التكثف" والنويات لها عدة أشكال متوفرة بالطبيعة مثل الملح البحري وكذلك الغبار وبعض أنواع العوالق أو الهباء، وآلية عملها تعمل كسطح للسحابة بالسماء تلتصق حولها قطرات المطر حتى يزيد وزن القطرات ثم تهطل على شكل حبات مطر (كتشبيه مثل قطرات الندى على سطح زجاج السيارة أو الشباك) وهذا بشكل عام لأن لها ظروفاً وآليات كثيرة لا تهم جوهر الموضوع مثلاً إذا كان الوزن يتعرض لتيار صاعد فالوزن أحياناً لا يكفي لسقوطها بل تُقذف لأماكن أبعد وهذه الأسباب كثيرة ولها فروع.