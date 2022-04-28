استمطار السحب يؤمّن مصادر مائية جديدة ويزيد المسطحات الخضراء

وأضاف “القحطاني” أن مشروع استمطار السحب جاء نتيجة أن المملكة واحدة من الدول الأكثر جفافاً لذا لابد من البحث عن مصادر مائية وفرص لتحسين هذا الجانب، ومن هنا جاء مشروع الاستمطار الصناعي، مبيناً أن الأمور المتعلقة بكمية الأمطار تعود إلى دراسات معنية من قبل خبراء متواجدين على الأرض في غرف عمليات لتحديد كمية الهاطل المطري وإعلانها بشكل واضح فيما بعد.