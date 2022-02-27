استمع للمواطنين.. "الفضلي" يتفقّد مشاريع البيئة والمياه والزراعة في مكة

تفقّد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، عددًا من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرّمة، حيث اطلع على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة للاطلاع على المشاريع التي تطلقها الوزارة حاليًا في المنطقة، ضمن الخطة الخمسية لمشاريع المنظومة في مناطق المملكة كافة، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز مصادر المياه وتأمينها بكميات موثوقة وبجودة عالية، وتوسيع شبكات الصرف الصحي ومعالجتها ورفع الضرر البيئي عن المنطقة، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وتعزيز الغطاء النباتي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشملت الزيارة وقوف الوزير ميدانيًا على جاهزية محطة ضخ المياه للحرم المكي الشريف، ومتابعة سير أعمال مشاريع إمدادات المياه لمواكبة التوسعات الجديدة في الحرم المكي.

كما زار مزرعة أمات الدواجن بمحافظة الجموم، وتفقّد سير أعمال مشروع النفق الرئيس لمحطة المعالجة بمحافظة جدة.

وفي ختام جولته، التقى المواطنين في مقر فرع الوزارة، واستمع إلى آرائهم في الخدمات التي تقدمها المنظومة، وأكد لهم حرص القيادة على بذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم إستراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.