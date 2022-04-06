استنفار بمستشفى الخرمة لاستقباله 7 حالات مصابة بحادثين متزامنين

وتفصيلًا: فقد وقع الحادث الأول على طريق الخرمة - ظلم، نتج عنه إصابة شخصين وحالة وفاة واحدة، وتم تحويل حالة خطيرة إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف.