استنفار بمستشفى الخرمة لاستقباله 7 حالات مصابة بحادثين متزامنين

استنفرت الكوادر الطبية والإدارية بمستشفى الخرمة العام، اليوم، لاستقبال 7 حالات مصابة في حادثين متزامنين وقعا على طريق الخرمة ظلم وطريق الخرمة تربة.
وتفصيلًا: فقد وقع الحادث الأول على طريق الخرمة - ظلم، نتج عنه إصابة شخصين وحالة وفاة واحدة، وتم تحويل حالة خطيرة إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف.
وأثناء مباشرة الحادث الأول بقسم الطوارئ وقع حادث مروري آخر على طريق الخرمة تربة، تعرض خلالها 4 أشخاص لإصابات متفرقة تم تقديم الخدمة الصحية لهم، حتى استقرت حالتهم وإدخالهم لقسم التنويم بالمستشفى للملاحظة.
وتم دعم موقع الحادثين بفرقتين إسعافيتين بشكل عاجل تحت إشراف ميداني من مدير المستشفى محمد بن شجاع السبيعي، وفق أفضل المعايير للتعامل مع مثل هذه الحالات الإسعافية مع فرق الهلال الأحمر السعودي.