استنفار حوثي لمنع سياسيي وناشطي صنعاء من المغادرة للمشاركة في "مشاورات الرياض"

وقالت المصادر: المليشيات اعتقلت كلاً من الدكتور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، والدكتور أنور شعب، والناشط المدني عبدالرحمن العلفي، في نقطة تفتيش في مدينة إب، ونقلتهم إلى مكان مجهول، علماً بأن الثلاثة كانوا قد نسقوا مع أحد قادة المليشيات في صنعاء لمنحهم إذناً بالمغادرة.