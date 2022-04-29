استنفار والصور حية.. شاهد المصلون يتوافدون للحرم لحضور ختم القرآن

وثّقت "سبق" بالصور توافد جموع المصلين للمسجد الحرام منذ ساعات مبكرة، لحضور ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح من مساء اليوم 29 من شهر رمضان المبارك؛ بعد إعلان تقديم الختمة إلى صلاة التراويح بدل صلاة التهجد تخفيفًا على المصلين وفق ما أعلنه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
وتشهد الطرقات المؤدية إلى الحرم المكي توافد الآلاف من المصلين الذين حرصوا على الذهاب إلى المسجد الحرام في وقتٍ مبكر من أجل الإفطار وصلاة المغرب والعشاء والتراويح، وسط استنفار من كافة الجهات الحكومية التي سخّرت كامل طاقاتها لخدمة جموع المصلين وقاصدي المسجد الحرام.
وأظهرت الصور الحيّة التي تم التقاطها من جنبات وساحات الحرم المكي الشريف، تضافر الجهود من كافة الجهات العاملة لإنجاح خطة ليلة ختم القرآن الكريم، والذي يشهد فيها الحرم توافد الآلاف، وهو ما يميز هذه الليلة عن باقي الليالي حيث الختمة.