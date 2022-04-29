استنفار والصور حية.. شاهد المصلون يتوافدون للحرم لحضور ختم القرآن

وأظهرت الصور الحيّة التي تم التقاطها من جنبات وساحات الحرم المكي الشريف، تضافر الجهود من كافة الجهات العاملة لإنجاح خطة ليلة ختم القرآن الكريم، والذي يشهد فيها الحرم توافد الآلاف، وهو ما يميز هذه الليلة عن باقي الليالي حيث الختمة.