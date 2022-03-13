استياء من انتشار أساليب التسوّل بالإشارات وأمام المنازل.. فيديو يوثّق واقعة غريبة

وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو لعامل نظافة في أحد الشوارع وهو يقوم برمي النفايات عند الإشارة عندما تكون خضراء، ليعود ويجمعها بعد توقف السيارات للإشارة الحمراء ويحاول إظهار التعب على نفسه؛ كأن يمسح جبينه من العرق بالقرب من السيارات لينجح في استعطاف قائدي المركبات.
وبعد انتشار المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي علّق كثير من المواطنين على هذه الظاهرة معبرين عن استيائهم من تزايدها، خصوصاً عند الإشارات، والأمر شائع في معظم المناطق، وذكر أحد التعليقات أن بعض عمال النظافة قد يدفع لمديره في الشركة من بني جلدته المسؤول عن توزيع العمال ليضعه في سوق أو عند إشارة.
وعلّق آخر بقوله: "رأيت بعيني أمام أحد المنازل عامل نظافة كلما رأى شخصاً خرج من منزله وركب سيارته يهرول للنظافة حوله وأمام منزله، وإذا لم يجد تعاطفاً يرمي ما معه من نفايات أمام المنزل في الشارع بعد مغادرة الشخص".
وجاء في أحد التعليقات أن هذا التصرفات أشغلت عمال النظافة عن عملهم الأساسي، وأصبح يفكر كيف يحصل على المبالغ من التسوّل، مستغلين الجانب الخيري في المواطن السعودي والمقيم المسلم الذين يدفعهم حب الخير وبذل الصدقات لإعطاء هؤلاء العمالة الآسيوية بعض الريالات كصدقة.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تكثر ممارسات التسوّل بكل أنواعها، وتقف الدولة -حفظها الله- بحزمٍ في هذا الجانب حيث تمارس الجهات الأمنية دورها وكذلك مكافحة التسوّل، ويقف على المواطنين والمقيمين دور مهم للحد من التسوّل بالإبلاغ عن وجود المتسوّلين، وعدم التبرع إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.