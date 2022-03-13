استياء من انتشار أساليب التسوّل بالإشارات وأمام المنازل.. فيديو يوثّق واقعة غريبة

وبعد انتشار المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي علّق كثير من المواطنين على هذه الظاهرة معبرين عن استيائهم من تزايدها، خصوصاً عند الإشارات، والأمر شائع في معظم المناطق، وذكر أحد التعليقات أن بعض عمال النظافة قد يدفع لمديره في الشركة من بني جلدته المسؤول عن توزيع العمال ليضعه في سوق أو عند إشارة.