استياء من تأخير بداية اليوم الدراسي بـ"محايل" إلى العاشرة صباحًا لهذا السبب

أبدى عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بمحايل استياءهم من تأخير بداية اليوم الدراسي لمدارس البنين والبنات إلى الساعة العاشرة صباحًا؛ وأرجعوا ذلك إلى أسباب عدة، بينها ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يصل إلى 40 درجة، فضلاً عما قد يتسبب فيه من تأخُّر للموظفين عن أعمالهم. واستنكروا عدم إشراك إدارة التعليم في محايل لهم في صنع القرار أسوة ببقية إدارات التعليم التي بنت قرارها على استطلاع أجرته.
وأمام هذا قال منصور آل شريم، مدير تعليم محايل، لـ"سبق" إن القرار حظي برأي بعض الجهات المعنية، وبعض قيادات التعليم بإدارته، ورُوعي فيه ظروف الجميع، بينهم الموظفون.
وأشار إلى أن القرار سيخضع للتقييم مع بداية دوام اليوم الأحد، وهو قابل للتغيير بناء على ما قد يرفعه المشرفون التربويون، الذين سيرصدون الوضع خلال زياراتهم الميدانية.