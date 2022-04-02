استياء من تأخير بداية اليوم الدراسي بـ"محايل" إلى العاشرة صباحًا لهذا السبب

أبدى عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بمحايل استياءهم من تأخير بداية اليوم الدراسي لمدارس البنين والبنات إلى الساعة العاشرة صباحًا؛ وأرجعوا ذلك إلى أسباب عدة، بينها ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يصل إلى 40 درجة، فضلاً عما قد يتسبب فيه من تأخُّر للموظفين عن أعمالهم. واستنكروا عدم إشراك إدارة التعليم في محايل لهم في صنع القرار أسوة ببقية إدارات التعليم التي بنت قرارها على استطلاع أجرته.