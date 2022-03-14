اشتباه بـ88 حالة.. "الزكاة والضريبة" تُنَفذ 1300 زيارة لمكافحة التستر التجاري

نفّذت الفِرَق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد على 1300 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية بمناطق المملكة؛ في إطار الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات الرقابية شملت العديد من الأنشطة؛ كان من أبرزها محلات بيع قطع الغيار، والأغذية والمشروبات، والصحة، والبترول والغاز، في معظم مناطق المملكة؛ حيث شملت منطقةَ الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وجازان، وتبوك، ونجران، ومنطقة عسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.
وأشارت الهيئة في هذا الشأن إلى أن منطقة الرياض شهدت أعلى معدل زيارات قامت بها الفِرَق الرقابية بالهيئة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التي جرى تنفيذها 126 زيارة.
وبيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن نتائج الزيارات أسفرت عن كشف حالات اشتباه أولى بالتستر التجاري، بواقع 88 حالة؛ مؤكدةً أنها تسعى في هذا الشأن -بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية- إلى توحيد الجهود وتضافرها لمكافحة التستر التجاري بجميع أشكاله وطرقه، كما لفتت إلى أن هذه الزيارات تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تهدف إلى تعزيز درجة الامتثال الضريبي، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات؛ مؤكدةً استمرار زياراتها الرقابية والتوجيهية للأسواق والمحلات التجارية، بجميع الأنشطة والمجالات.
وجددت الهيئة دعوتها للجميع إلى الإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gv.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية الذي يتيح للمستخدمين تقديم البلاغات عن المخالفات المتعلقة بالضرائب.