اشتباه بـ88 حالة.. "الزكاة والضريبة" تُنَفذ 1300 زيارة لمكافحة التستر التجاري

وأوضحت الهيئة أن الزيارات الرقابية شملت العديد من الأنشطة؛ كان من أبرزها محلات بيع قطع الغيار، والأغذية والمشروبات، والصحة، والبترول والغاز، في معظم مناطق المملكة؛ حيث شملت منطقةَ الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وجازان، وتبوك، ونجران، ومنطقة عسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.