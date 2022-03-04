"اطمئنوا" لأبناء المرابطين.. 221 ألف طالب يواعدون "مقاعد الاختبارات بعسير"

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الاختبارات النهائية التي يؤديها الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام؛ هي بمثابة الحصاد، مشيرًا إلى أن المجتمع التعليمي في المنطقة يحظى بالعناية من جميع قيادات التعليم التي تسعى لتوفير بيئات مناسبة وآمنة لتأدية الاختبارات بكل يسر وسهولة.