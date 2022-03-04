"اطمئنوا" لأبناء المرابطين.. 221 ألف طالب يواعدون "مقاعد الاختبارات بعسير"

أتمت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استعداداتها لتهيئة البيئات المناسبة لانطلاق الاختبارات التحريرية، الأحد المقبل، لأكثر من 221 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.
وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الاختبارات النهائية التي يؤديها الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام؛ هي بمثابة الحصاد، مشيرًا إلى أن المجتمع التعليمي في المنطقة يحظى بالعناية من جميع قيادات التعليم التي تسعى لتوفير بيئات مناسبة وآمنة لتأدية الاختبارات بكل يسر وسهولة.
وكانت الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الصحية والوقائية وبث رسائل توعوية وصحية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيًا لأداء الاختبارات التحريرية حضوريًا، إضافة إلى تنفيذ مشروع "اطمئنوا" لرعاية وخدمة أبناء وبنات المرابطين خلال الاختبارات.
كما تم تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات.