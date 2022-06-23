"اعتدال": ما رصدناه حول "داعش" يُعد موشراً على انهيار التنظيم الإرهابي

وأضاف المركز خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر": خلال هذه العمليات المكثفة لأغراض الجذب والتجنيد، وفي مؤشر على انهيار التنظيم الإرهابي لوحظ تجاوز رسائله الدعائية واقع الاختلافات الإيديولوجية مع العناصر المُستهدف استقطابها من تنظيمات إرهابية أخرى، والتي طالما اتهمها "داعش" بـ"الكُفر، الردة، العمالة"، قبل أن يستميلها مؤخرًا .