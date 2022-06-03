اعتدوا على الحارس وكبلوه بالحبال.. مجهولون يقتحمون حظيرة أغنام ويسرقون 14 رأساً بالطائف

تسلل مجموعة من الأشخاص المجهولين لداخل حظائر أغنام خاصة شمالي الطائف، بعد الاعتداء على الحارس وتكبيله بالحبال داخل غرفة نومه وسلبه وسرقة 14 رأساً من الأغنام، فيما لا زالت الجهات المختصة تتابع مجربات القضية والبحث عن مرتكبي السرقة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مالك تلك الحظائر، فإنَ مجموعة من الأشخاص المجهولين كانوا قد قفزوا من على الباب الذي يؤدي لتلك الحظائر في ساعة متأخرة من ليل البارح، متوجهين نحو غرفة الحارس "وافد آسيوي" ودخلوا معتدين عليه بالضرب، ومن ثمَ تكبيله بالحبال، وتمكنهم من الحصول على مفتاح الباب الخاص بالموقع، بعد سلبه محفظته وهاتفه الجوال، كذلك انتزاع جهاز الطاقة الشمسية.
إلى ذلك فتحوا الباب ليُمكنوا مركبة نقل من الدخول وتحميلها 14 رأساً من الأغنام تُقدر تكلفتها بما يزيد عن 20 ألف ريال، ومن ثمَ مغادرة الموقع هروباً.
هذا وجرى إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة والتي باشرتها، فيما لا زالت تتابع مجرياتها بحثاً عن الجُناة والذين لا زالوا قيد الهروب.