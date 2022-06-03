اعتدوا على الحارس وكبلوه بالحبال.. مجهولون يقتحمون حظيرة أغنام ويسرقون 14 رأساً بالطائف

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مالك تلك الحظائر، فإنَ مجموعة من الأشخاص المجهولين كانوا قد قفزوا من على الباب الذي يؤدي لتلك الحظائر في ساعة متأخرة من ليل البارح، متوجهين نحو غرفة الحارس "وافد آسيوي" ودخلوا معتدين عليه بالضرب، ومن ثمَ تكبيله بالحبال، وتمكنهم من الحصول على مفتاح الباب الخاص بالموقع، بعد سلبه محفظته وهاتفه الجوال، كذلك انتزاع جهاز الطاقة الشمسية.