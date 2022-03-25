اعتماد مؤسسي لـ"السعودية الإلكترونية".. ورئيسة الجامعة تبلور الصورة

حصلت الجامعة السعودية الإلكترونية على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد".
ورفعت رئيسة الجامعة، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تلقاه الجامعة من دعم غير محدود لكل ما من شأنه تجويد وتطوير الأداء الإداري والأكاديمي في الجامعة وفق أفضل معايير وممارسات الجودة العالمية، مما ميّز الجامعة في العديد من المجالات، مقدمةً التهنئة لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولكافة منسوبي وطلبة الجامعة، مبينةً أن هذا الإنجاز جاء بفضل الله ثم بتضافر جهود العاملين في الجامعة.
وأكدت "الصفدي" على أن الاعتماد سيزيد من مسؤولية الجامعة في تطبيق أعلى معايير الجودة التي تميزت بها، سعيًا لتنفيذ مستهدفات الجامعة الاستراتيجية 2025، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.