اعتماد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف كمركز تدريبي لـ"ATLS"

حصل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، على الاعتماد المؤسسي لتنفيذ الدورات المتقدمة كمركز متقدم في الدورات المتقدمة لدعم الحياة في الإصابات (ATLS)، بعد تطوير البرنامج بواسطة الكلیة الأمریكیة للجراحين.

وقال المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان: هذا الاعتماد يأتي بعد استكمال المجمع لكل المتطلبات التي تُحقق الهدف من هذا البرنامج.

وأشار إلى أن الدورة تقدم الطرق الآمنة والمعتمدة في إدارة المرضى المصابين من خلال السرعة والدقة في التقييم، وتحديد الأولوية في إجراء الإنعاش والوصول إلى حالة مستقرة، وتحديد الاحتياجات والقدرات، وترتيب الانتقال إلى قسم العناية التي يحتاجها المريض؛ اعتمادًا على حالته بعد استقرارها؛ لضمان الرعاية المثلى.

وأضاف: الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المطلوبة، كسرعة تحديد وإدارة وعلاج المرضى البالغين والصغار المتعرضين لإصابات متعددة.

يشار إلى أن المجمع هو أول مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة بالطائف ينجح في نيل هذا الاعتماد.