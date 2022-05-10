اعتماد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة كمركـز تدريبي لبرامج العقم

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، كمركز تدريبي معتمد لأطباء برنامج البورد السعودي للنساء والتوليد في تخصصات العقم والغدد الصماء والأمومة والأجنة؛ وذلك لمدة 4 سنوات.
وأوضح تجمـع المدينة المنورة الصحـي، أن هـذا الاعتمـاد يـأتي بنـاءً على التقريـر المعتمـد مـن اللجنة المشكّلة للاعتماد البرامجـي مـن الهيئـة؛ حيث أقرت الهيئـة اعتماد المدينة الطبية كجهـة تدريبية تقدم هذه الدورات التدريبية.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة مـن الاعتمادات التـي تحققـت للمدينـة الطبية مؤخرًا في العديـد مـن التخصصات الطبية.