اغتنم الأجر وساهم.. فطّر صائمًا في ساحات الحرم مع "بر يلمم"

أعلنت جمعية البر الخيرية بيلملم، إطلاق مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك بساحات المسجد الحرام؛ ودعت لاغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطّر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا".