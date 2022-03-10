افتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن "23"

فيما ألقى رئيس لجان التحكيم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري كلمة أكد فيها أن الله منّ على هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم وجعله رحمة وهداية للناس أجمعين، وقد منّ الله على بلادنا بهذه النعمة العظيمة حيث قامت قيادتنا الحكيمة في جعل القرآن والسنة هما المصدران في العمل والاتباع والسير على نهج الكتاب والسنة، كما بين أن المملكة تعتز وتتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ففيهما الثبات والتماسك والارتباط في ظل ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة، لأن بهذا القرآن واتباعه هو الشرف والعلو وهذا الذي جعل هذه البلاد تتبوأ مكانة عالية، لأنها تجعل القرآن الكريم مصدر عمل بحياتها.