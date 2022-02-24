افتتاح الملحقية التجارية السعودية في سيدني

افتتح القنصل العام للمملكة العربية السعودية في سيدني بأستراليا مشاري بن علي بن نحيت، اليوم، الملحقية التجارية السعودية في سيدني، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية عاطف بن محمد العذري، الذي باشر مهام أعماله.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في سيدني؛ يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة وأستراليا، وتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكر "الحربي" أن إنشاء الملحقية التجارية، يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في التوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأستراليا، 8.1 مليارات ريال لعام 2021م وفقًا للبيانات الأولية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية -ممثلةً في وكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي- تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية، التي يبلغ عددها 18 ملحقية تجارية.