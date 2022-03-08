افتتاح النسخة الثالثة من "معرض مكة للفنادق والمطاعم" بمشاركة 5 دول

أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مساء أمس، النسخة الثالثة من "معرض الفنادق والمطاعم" بمقر مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات الجديد؛ حيث يعنى المعرض بمستلزمات الفنادق والمطاعم وبالخدمات التي تقدمها، واحتوى على 70 عارضًا بمنتجات متنوعة، ومشاركة خمس دول.