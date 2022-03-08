افتتاح النسخة الثالثة من "معرض مكة للفنادق والمطاعم" بمشاركة 5 دول

أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مساء أمس، النسخة الثالثة من "معرض الفنادق والمطاعم" بمقر مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات الجديد؛ حيث يعنى المعرض بمستلزمات الفنادق والمطاعم وبالخدمات التي تقدمها، واحتوى على 70 عارضًا بمنتجات متنوعة، ومشاركة خمس دول.
ونيابة عن غرفة مكة المكرمة افتتح الفعالية التي تستمر حتى الأربعاء، نائب رئيس مجلس الإدارة نايف مشعل الزايدي، بحضور عدد من ممثلي الدول وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والمستثمرين، والضيوف.
ويجمع معرض "مكة للفنادق والمطاعم" نخبة من أبرز المستثمرين في قطاع الفندقة والمطاعم، ويهدف إلى تبادل الأعمال وعرض الأدوات والتقنية الحديثة، والمنتجات الغذائية، ومستلزمات الفنادق والمطاعم، كما يتضمن المعرض صالون فنون الطهي والطهي المباش، ومسابقتي فنون ترتيب المائدة وفنون إعداد القهوة.
وخلال الفعالية افتتح عضو مجلس الإدارة المهندس محمد برهان سيف الدين، رفقة الأمين العام المهندس عصمت عبد الكريم معتوق؛ الجناح الخاص بجمهورية إندونيسيا بحضور القنصل العام للجمهورية الإندونيسية في جدة ايكو هارتونو؛ حيث يحتوي الجناح على منتجات تنوعت بين الاستهلاكية والغذائية، ومستلزمات المطاعم والضيافة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض يوسف زنبقي، أن المعرض يشكل فرصة متميزة للمعنيين من القطاعات المستهدفة والمستثمرين والمهتمين، والشركات المتخصصة وخبراء قطاع الفنادق والمطاعم، من خلال عرض المنتجات للمستثمرين والمهتمين، وتبادل الخبرات، وإبرام الصفقات التجارية بين العارضين والمشاركين والمهتمين في قطاع الفندقة والمطاعم.