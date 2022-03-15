افتتاح جاليري "عارف آرت" بمعرضه الشخصي الثاني "ملامح شرقية"

ضم جاليري عارف آرت بالمعرض الشخصي الثاني للفنان عارف الغامدي "ملامح شرقية" الذي افتتح أخيراً، أكثر من خمسين لوحة بمقاسات متعددة وأسلوب رمزي تجريدي تكعيبي طغت عليها المنمنمات والزخارف الجنوبية بشكل معاصر يخدم اللوحة من حيث التكوين والمعنى.
كان الافتتاح على شرف والد الفنان عارف "عبدالله علي أبو عارف الغامدي" وعديد من الفنانين والإعلاميين والنقاد والمهتمين بالحركة الثقافية.
وعن اختيار موقع الجاليري اختار الفنان أن يكون في الرياض، خاصة في مجمع الموسى لوجود عديد من الجاليريهات المميزة في هذا المجمع، الذي أصبح وجهة لكل مهتم بالحركة التشكيلية والثقافية عامة وللتطور الثقافي الذي تشهده المملكة، خاصة عاصمة الثقافة والإبداع الرياض.