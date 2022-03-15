افتتاح جاليري "عارف آرت" بمعرضه الشخصي الثاني "ملامح شرقية"

وعن اختيار موقع الجاليري اختار الفنان أن يكون في الرياض، خاصة في مجمع الموسى لوجود عديد من الجاليريهات المميزة في هذا المجمع، الذي أصبح وجهة لكل مهتم بالحركة التشكيلية والثقافية عامة وللتطور الثقافي الذي تشهده المملكة، خاصة عاصمة الثقافة والإبداع الرياض.