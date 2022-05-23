افتراضيًّا.. تعليم الباحة يحتفي بـ٤٩٩٤ طالبة متفوقة للمرحلتين المتوسطة والثانوية

رعى مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني افتراضيًّا، مساء أمس الأحد، حفل تكريم الطالبات المتفوقات دراسيًّا والبالغ عددهن 4994 طالبة من مختلف مدارس المنطقة. للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي المنصرم 1441- 1442هـ والذي نظمته افتراضيًّا إدارة الإرشاد الطلابي "بنات"، بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنات نوال بنت علي الدرمحي وعدد من مديرات الإدارات والمشرفات التربويات وأولياء الأمور.
وأشار المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني في كلمته، إلى أن الطموح والتفوق معانٍ عظيمة نستقيها من صميم ديننا، ونستمد الحث على علو الهمة من بين ثنايا تعاليمه ووصاياه، وبيّن أن الله تعالى أمرنا بالعمل وأوجب علينا إتقانه والإخلاص فيه، ووعد بأنه لا يضيع عمل عامل منا من ذكرٍ أو أنثى، فهنيئًا لمن جد واجتهد وتعب وصبر واستثمر وقته وجهده في تحقيق ما تصبو إليه نفسه وانفرد بحصاده؛ مؤكدًا سعيهم في إدارة التعليم بمنطقة الباحة وبرعاية كريمة من أمير المنطقة لدعم الطالبات المتفوقات وتشجيعهن على المزيد من التقدم وشحذ هممهن ليحصلن على أعلى الدرجات ويحققن ما يطمحن إليه.
وقال الزهراني: "أتقدم لكنّ باسمي وباسم جميع منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم في المنطقة، بأسمى آيات التهاني على ما وصلتنّ إليه من تفوق ونجاح، مؤكدًا على الإخلاص في العمل والسعي الحثيث ليحصدن المزيد من التفوق والتميز ويطوعن التحديات ويتجاوزن الصعاب فهن من مصادر فخرنا واعتزازنا في كل المحافل، سائلًا الله تعالى أن ينفع بهن وأن يحفظ علينا هذا الوطن الغالي المعطاء الذي نعمل كلنا في منظومة متكاملة ليبقى شامخًا ثابتًا يزهو ويزدان بأبنائه وبناته في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
بدورها ألقت المساعد للشؤون التعليمية نوال بنت علي الدرمحي، كلمة هنأت فيها المتفوقات، منوهة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأسرة والمدرسة في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالبة، مشيدة بالمتابعة المستمرة من مدير عام التعليم بالمنطقة.
وأوضحت مديرة إدارة الإرشاد الطلابي نورة الزهراني أن تكريم الطالبات المتفوقات في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قبل القيادة الحكيمة والدعم من قبل وزارة التعليم؛ تتويج للعمل الجاد والجهد المبذول من قبل الجميع، مؤكدة أن المجتمع شريك حقيقي في هذا التفوق، وفاعل أساسي في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم نحو مواصلة مسيرة التفوق والإبداع، مبينة أن هذه المناسبة من أهم الفعاليات التربوية التي يحرص تعليم الباحة على تنظيمها، كونها تمثل حافزًا لكل الطلاب والطالبات في مدارس منطقة الباحة، معبرة عن شكرها لكل من أسهم في رعاية المتفوقات من معلمات وقائدات مدارس ومشرفات تربويات وأسر المتفوقات ومنسوبات إدارة الإرشاد.
وألقت الطالبة رغد أحمد سعيد من مدرسة عائشة بنت طلحة بقرن ظبي، كلمة الطالبات المتفوقات شكرت من خلالها كل من كان سببًا من معلماتها وزميلاتها على تحقيق التفوق، كما عبرت باسم الطالبات المتفوقات عن تقديرهن لإدارة التعليم بمنطقة الباحة على حرصهم على هذا التكريم، الذي سيدفعهم إلى مزيد من التفوق والنجاح.
تخلل الحفل عدد من الفقرات بمشاركة من مدارس المنطقة، عقب ذلك تم عرض أسماء الطالبات المتفوقات من جميع المدارس بجميع القطاعات.