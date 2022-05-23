افتراضيًّا.. تعليم الباحة يحتفي بـ٤٩٩٤ طالبة متفوقة للمرحلتين المتوسطة والثانوية

وأوضحت مديرة إدارة الإرشاد الطلابي نورة الزهراني أن تكريم الطالبات المتفوقات في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قبل القيادة الحكيمة والدعم من قبل وزارة التعليم؛ تتويج للعمل الجاد والجهد المبذول من قبل الجميع، مؤكدة أن المجتمع شريك حقيقي في هذا التفوق، وفاعل أساسي في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم نحو مواصلة مسيرة التفوق والإبداع، مبينة أن هذه المناسبة من أهم الفعاليات التربوية التي يحرص تعليم الباحة على تنظيمها، كونها تمثل حافزًا لكل الطلاب والطالبات في مدارس منطقة الباحة، معبرة عن شكرها لكل من أسهم في رعاية المتفوقات من معلمات وقائدات مدارس ومشرفات تربويات وأسر المتفوقات ومنسوبات إدارة الإرشاد.