"افرحي يا عنيزة".. شاهد ختام فعاليات العيد تمتزج بالسامري والفنون

ثم انطلقت الأحد الماضي فعاليات احتفال العيد، وكان جدول فعاليات اليوم الأول عبارة عن إهداءات وعيديات مخصصة للأطفال ليلة العيد في معرض البلدية وسط منطقة التسوق المركزية إلى جانب توزيع الورد والهدايا التذكارية في مواقع متفرقة داخل المحافظة، وشهد صباح العيد المعايدة الصباحية في مصلى الحمراء وتوزيع الورود في بعض مصليات الأعياد.