اقتران ألمع كوكبَيْن "الزهرة والمشتري" فَجْر غد الأحد

سيشاهد سكان العالم فَجْر غد الأحد حدثًا فلكيًّا فريدًا باقتران كوكبَيْ "الزهرة والمشتري"، وتقاربهما الشديد في السماء جهة الشرق.
وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الكوكبَيْن كانت المسافة بينهما تقل طوال شهر رمضان بسبب سرعة حركة كوكب الزهرة في مداره؛ وسيكونان فَجْر غد الأحد 1 مايو في أقرب زاوية بينهما؛ إذ تصل إلى 0.3 درجة قوسية.
وأضاف بأن "الزهرة والمشتري" ألمع كوكبَيْن يُشاهَدان في السماء بسبب حجم المشتري العملاق، وعاكسية الزهرة للضوء؛ ما يجعل من رصدهما أمرًا سهلاً للغاية.
وأشار الفلكي "هندي" إلى أنه يمكن رؤية الاقتران قبيل الفجر، ويستمر حتى شروق الشمس، وسيبدآن من اليوم التالي في الافتراق والابتعاد فيما بينهما.