اقتصادها تريليوني .. كيف طوعت الرياض مواردها لتحقيق استقلال القرار؟

يقول روبرت موجيلنيكي، كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن بعض مجالات الاقتصاد غير النفطي تبدو واعدة أكثر من غيرها، لافتًا إلى أن تعداد السعودية الكبير، وقطاع السياحة الدينية الراسخ في البلاد يضفي المصداقية على استراتيجيات الطيران والسياحة، ولفت إلى أن قطاع الترفيه السعودي يتمتع أيضًا بالكثير من إمكانات تحقيق النمو. وتعجبت شبكة CNN الأمريكية عبر موقعها من كيفية تخطي منطقة الخليج بشكل عام، وخصّت بالذكر المملكة العربية السعودية لأزمة الغذاء، وقالت يبدو إن الرياض وعواصم خليجية أخرى اتخذت نهجًا مختلفًا تجاه الاكتفاء الذاتي، خصوصًا بعد المزيد من مخاوف الأمن الغذائي التي أثارتها جائحة كورونا.