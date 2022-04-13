اقتصاديان: تطوير المناهج يدعم إعداد أجيال تناسب متطلبات التنمية وسوق العمل

ومن جهته عد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن المناهج الدراسية من أهم مكونات النظام التربوي باعتباره الوسيلة التي تحقق أهداف الدولة؛ فهي الإطار المرجعي الذي يتضمن محتوى المعرفة والمهارات والقيم، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج الدراسية بات ضرورة ملحة لكي تتماشى المملكة مع التطورات الحديثة والتقدم التكنولوجي في ظل البحث عن أفضل السبل والطرق لإعداد المواطن الصالح الذي يتمتع بأنماط فكرية وسلوكية تؤهله أن يكون فاعلًا في مجتمعه، وأشاد بما يحدث من تقويم وتطوير في بعض المناهج، وخاصة إدخال اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية؛ حيث إنه من المفيد للطلاب لكي تتقوى لغتهم الإنجليزية التي تعد لغة الاقتصاد العالمي، وكذلك إدخال الجوانب التقنية الحديثة التي تسهم في زيادة المعارف الإبداعية للطلبة.