اقتصاديون: مبادرات ولي العهد ضاعفت الناتج المحلي ورفعت معدلات التوظيف

ويحرص ولي العهد الأمين دائمًا أن كل إنسان سعودي يشعر بمزيدٍ من الطمأنينة والأمان على مستقبله، ومستقبل أبنائه وأحفاده، وبات هذا الشعب الوفي أكثر اشتياقًا لرد جزء بسيط من الجميل، وتأكيد ولائه لقيادته الحكيمة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل إسعاده وتحقيق رفاهيته، ويعدون هذه المبايعة فرصة سانحة لترجمة أصالة ووفاء الشعب السعودي، وإعلان تأييده الكامل للخطوات التي يتخذها القائد الملهم، في مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم، وعملية الإصلاح المستمرة دون هوادة للرقي بهذا الوطن ووضعه في مكانته الطبيعية.