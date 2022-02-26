اقتصاديون: مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" تخلق بيئة داعمة وجاذبة

أكد متخصصون اقتصاديون لـ"سبق" أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، وهي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، سوف تساعد على رفد السوق السعودي وخلق بيئة داعمة.

وقال صالح العنزي، مستشار تنمية وتطوير، إن المبادرة تحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل، وستعطي مرونة لسوق العمل، عبر الإجراءات المتخذة في المبادرة من تنافسية المواطن السعودي.

وأكد مستشار تنمية وتطوير، أن المملكة تعمل على التنافسية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البيئة القانونية العادلة في سوق العمل هي عامل جذب للكفاءات، مبينًا أن استقطاب الكفاءات سيخدم اقتصاد الدولة.

وأبان "العنزي" أن المبادرة ساعدت على رفع كفاءة التوظيف من خارج المملكة؛ لأن الإجراءات المتخذة في المبادرة تُسهم في جاذبية سوق العمل، وتُسهم المبادرة في تقليل معدل الخلافات ما يحسن ذلك من صورة المملكة في الخارج، موضحًا أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سلسلة من ضمن سلسلة برنامج التحول الوطني، ويلجأ اليوم أصحاب المنشآت إلى استقطاب السعوديين المهنيين، لخلق بيئة إيجابية داعمة وجاذبة للمتميزين.