توقّع عضو مجلس الشورى والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين، تدفق الاستثمارات بشكل أكبر في محافظتَي الأحساء والطائف عقب صدور الأمر الملكي بإنشاء هيئتين لتطوير المحافظتين.
وأضاف "البوعينين" في مداخلة تلفزيونية لـ"العربية" أن من أهم أهداف هيئات التطوير تنمية الاستثمارات والتعامل مع المحافظات المستهدفة وفق رؤية اقتصادية صرفة وتحقيق الاستدامة المالية والاستثمارية، لافتًا إلى أنه يمكن للهيئة تطوير مطار الأحساء وإنشاء سكة حديد لتحقيق جوانب اقتصادية واستثمارية.
وأشار إلى أن الأحساء تعدّ من كبرى محافظات المنطقة الشرقية، وهي بأمسّ الحاجة إلى تركيز تنموي أكثر يساعدها على أن تنهض بالتنمية والتطوير الشامل في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياحية والتراثية والثقافية، وخصوصًا أن واحة الأحساء مسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وهذا يساهم في تحفيز السياحة داخليًّا وخارجيًّا.
وفيما يتعلّق بالطائف أوضح البوعينين أنها تعتبر بوابة مكة المكرمة، وبالتالي ينبغي أن يكون لها تنمية تتوازن مع التنمية التي يتم تنفيذها الآن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يساعدها لأن تكون بوابة لمكة وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن.
ونوّه البوعينين إلى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية المتوازنة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية التي تسهم في توطين سكان المحافظات بدلًا من هجرتهم للبحث عن أعمال، معتبرًا أن تعيين محافظين جدد يضخّ دماء جديدة تأتي بأفكار جيدة وتدوير الكفاءات الإدارية يحقّق الأهداف التنموية.