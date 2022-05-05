وأشار إلى أن الأحساء تعدّ من كبرى محافظات المنطقة الشرقية، وهي بأمسّ الحاجة إلى تركيز تنموي أكثر يساعدها على أن تنهض بالتنمية والتطوير الشامل في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياحية والتراثية والثقافية، وخصوصًا أن واحة الأحساء مسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وهذا يساهم في تحفيز السياحة داخليًّا وخارجيًّا.