اقضِ مناسباتك قبل هذا الموعد.. "المسند": "مطرية" عابرة بهذه المناطق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، أجواء غير مستقرة وحالة مطرية خفيفة وعابرة.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "قد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من: (القصيم، شمالي سدير، حائل، جنوبي الحدود الشمالية، وحفر الباطن وما حولها)، ومتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع في الشمال، والشمال الشرقي، والوسط والغرب".

وتابع: "إحصائيًّا يعتبر شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه فإذا كان عندك مناسبة خارجية احرص على أن تكون قبل أو بعدهما".