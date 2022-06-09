اكتشاف المواهب وتصميم الأكشاك والأجنحة التسويقية بسواعد وطنية في جدة

وأوضح أنه يعمل في هذه المهنة منذ 18 عاماً، وتم تأسيس مشروعه الخاص وسخر فيه إمكانياته في الموسم، لافتاً النظر إلى أن التنوع في المحتوى والمضمون في تصميم الأكشاك والأجنحة أمرٌ في غاية الأهمية وذلك لإرضاء الزائر وخاصة أن المعروض فيها هو الأزياء والمنتجات والمستلزمات الخاصة بالتجميل والعطور.