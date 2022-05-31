اكتشاف بقايا زواحف بحرية تعود لـ 80 مليون سنة غرب المملكة

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم الثلاثاء، شراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مشروع يعد من أكبر أعمال المسوحات في المملكة العربية السعودية، ويشمل ساحل البحر الأحمر.
وأسفرت أعمال الحفر الأولي التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة الرسمية للمسوحات والخرائط الجيولوجية في المملكة، خلال عشرة أيام، عن الكشف عن عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة.
وستستمر شركة البحر الأحمر للتطوير بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة مما سيضيف إلى التجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية، وفق ما نقلته "الإخبارية".
وفي هذا السياق، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "لطالما ارتبطت روح المغامرة بجوهر الاكتشاف، ووجهتنا هي بالفعل موطن لأول موقع للتنقيب عن الآثار تحت الماء في المملكة العربية السعودية. وما نكتشفه الآن على البر قد كان في وقت سابق تحت الماء من أدلة جيولوجية وحفريات منذ ملايين السنين هو دلالة واضحة على الحياة في هذه المنطقة منذ ملايين السنين".
وأضاف باغانو: "إن هذه الشراكة هي امتداد لالتزامنا الراسخ كشركة تطوير عقاري مسؤولة عن تحديد مواقع هذه الكنوز الطبيعية الموجودة تحت أقدامنا وحمايتها وإظهارها للعالم بالشكل الأنسب. وباعتبار الاهتمام المتزايد في المملكة العربية السعودية بــ "علم الأحافير"؛ نأمل بأن تكون أعمالنا هذه سبباً إضافياً لتعزيز الاهتمام باكتشاف التراث القديم المدفون على طول ساحلنا".